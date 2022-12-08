استشهاد 3 فلسطينيين بعملية إسرائيلية في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم الخميس، في عملية إسرائيلية بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت الوزارة "استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها".
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، إن مقاتليها خاضوا "اشتباكا عنيفا مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين".
استشهد ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا، فيما قتل 26 إسرائيليًا في تصاعد لأعمال العنف هذا العام
واستشهد ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا، فيما قتل 26 إسرائيليًا في تصاعد لأعمال العنف هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.
وتشمل الحصيلة أكثر من 40 فلسطينيا استشهدوا في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاما، والصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.