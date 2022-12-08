استشهاد 3 فلسطينيين بعملية إسرائيلية في جنين

واستشهد ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا، فيما قتل 26 إسرائيليًا في تصاعد لأعمال العنف هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.

وتشمل الحصيلة أكثر من 40 فلسطينيا استشهدوا في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاما، والصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.