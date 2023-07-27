في ذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون بقيادة بن غفير يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، وذلك بمناسبة ذكرى "خراب الهيكل"، حسب الرواية اليهودية.
وكانت منظمات دينية متطرفة قد دعت إلى اقتحام الأقصى اليوم، والصلاة في باحاته، والتظاهر من أجل إعادة بناء الهيكل في مكانه الصحيح، حسب الرواية اليهودية.
وعقب تلك الدعوات، سادت حالة من التوتر في مدينة القدس بالتزامن مع بدء توافد المستوطنين واقتحامهم باحات الأقصى.
وليل الأربعاء الخميس، نظم مستوطنون مسيرة استفزازية حول البلدة القديمة شرقي القدس في ذكرى "خراب الهيكل "، حسب الرواية اليهودية.
وانطلقت مسيرة المستوطنين بعد تجمعهم في حديقة بمنطقة مأمن الله، الطرف الغربي للقدس، وسارت باتجاه البلدة القديمة شرقي القدس، بمحاذاة أسوار المدينة، مرورا بأبوابها، ووصولا إلى ساحة البراق.
ورفع المستوطنون خلال المسيرة الأعلام الإسرائيلية، ولافتات تدعو" لبناء الهيكل"
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرقات ونشرت عناصر الأمن الراجلة والخيالة أثناء مرور المسيرة.