في ذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون بقيادة بن غفير يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، وذلك بمناسبة ذكرى "خراب الهيكل"، حسب الرواية اليهودية.

وكانت منظمات دينية متطرفة قد دعت إلى اقتحام الأقصى اليوم، والصلاة في باحاته، والتظاهر من أجل إعادة بناء الهيكل في مكانه الصحيح، حسب الرواية اليهودية.

وعقب تلك الدعوات، سادت حالة من التوتر في مدينة القدس بالتزامن مع بدء توافد المستوطنين واقتحامهم باحات الأقصى.