الحكومة اليمنية تنتقد الصمت الأممي إزاء التصعيد الحوثي في الحديدة

انتقدت الحكومة اليمنية، الجمعة، حالة "الصمت المطبق" لـ"بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" إزاء التصعيد المتواصل لمليشيات الحوثيين في المحافظة المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن مليشيات الحوثيين مستمرة في التنصل من اتفاق ستوكهولم وخرق بنوده، "وتواصل ممارساتها التصعيدية، وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر، انطلاقًا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى"، في محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرتها.

وأكد الأرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" بأدائها الحالي "تخلّت عن دورها، وباتت مجرد غطاء لمليشيا الحوثي الإرهابية لخرق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الالغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها".

وأشار إلى أن اتفاق ستوكهولم، الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين في العام 2018، نصّ في بنده الأول على "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وإزالة كل المظاهر العسكرية، وتخصيص جميع إيرادات الموانئ لدفع مرتبات موظفي الدولة".

ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة إلى نقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة، إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط وابتزاز مليشيات الحوثيين.

وطالب بإصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل للحوثيين، الذي قال إنه "لا يهدد الأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وكان رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع لمليشيات الحوثيين، مهدي المشاط، كشف الأربعاء الماضي، عن تجربة صاروخية جديدة للمليشيات، في مياه البحر الأحمر، وإرسالها تهديدات متكررة لسفينتين أجنبيتين ومنعهما من دخول ميناء عدن.