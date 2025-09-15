احتلال غزة.. زامير يخشى "الكلفة البشرية" ونتنياهو يدفع للتصعيد

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الاثنين، عن تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير الذي يخشى فقدان عشرات الجنود في حال الشروع بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.

ووفقًا للصحيفة، فقد شهد اجتماع حكومي حضره نتنياهو وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين توبيخًا حادًا من رئيس الوزراء بعدما عرض قصاصات صحفية تضمّنت انتقادات من شخصيات عسكرية، بينها أقوال منسوبة لرئيس الأركان ضد العملية المرتقبة.

وأكد نتنياهو خلال الاجتماع أن قرار تنفيذ العملية قد اتّخذ بالفعل، مشددًا على ضرورة التوقف عن أي إحاطات إعلامية أو تصريحات معارضة.

وخلال النقاش، وجّه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سؤالًا مباشرًا لزامير بشأن صحة الاتهامات المنسوبة إليه، فنفى الأخير علمه بأي إحاطة إعلامية، لكنه في الوقت نفسه أبدى قلقه من تداعيات العملية على حياة الأسرى، داعيًا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل.

كما انتقد بشدة أداء الجهات المسؤولة عن المفاوضات، معتبرًا أنها لم تتحرك بما يكفي على الصعيد الدولي.

هذا الموقف أثار أيضا سجالًا حادًا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي رفض تقديرات زامير واعتبرها غير دقيقة، مؤكدًا أن المسار السياسي لا يزال قائمًا وأن هناك فرصًا واقعية للتوصل إلى اتفاق، وفق الصحيفة.

وردّ زامير بغضب على حديث ديرمر، فيما شدد الأخير على أن حركة حماس لا تزال تبدي اهتمامًا باستئناف المفاوضات، وأن قطر لم تتخل عن دورها الوسيط رغم التطورات الأخيرة.

وقدّر زامير أن أي عملية برية شاملة في غزة ستكون "مكلفة جدا" مع إمكانية سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش، فيما أصرّ نتنياهو على أن التقديرات العامة تؤكد أن العملية ستزيد الضغط على حماس وتسرّع إنهاء القتال.

وعقب تسريب تفاصيل النقاش، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن القرارات التي اتخذها نتنياهو أسفرت حتى الآن عن الإفراج عن أكثر من 200 أسير، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على تحرير الجميع.

وأضاف أن استمرار تسريب المعلومات من داخل المداولات الأمنية يعرّض القوات للخطر ويضرّ بالجهود المبذولة، داعيًا إلى وقف هذه التسريبات والتركيز على الأهداف الميدانية.