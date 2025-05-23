الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ 75 ضربة ضد مسلحين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي استمراره في تنفيذ عملية "عربات جدعون"، حيث استهدف خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 75 موقعًا تابعًا لما وصفها بـ"المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث العسكري أن القوات الإسرائيلية، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، تواصل عملياتها المكثفة في مختلف أنحاء القطاع، وبشكل خاص في المنطقة الجنوبية.

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وأشار البيان إلى أن القوات قامت بتحييد عدد من العناصر الذين تم وصفهم بـ"المخربين"، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع للقنص.

كما شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 75 غارة جوية استهدفت مسلحين ومنصات لإطلاق الصواريخ، إلى جانب مبانٍ عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت وصفها الجيش بـ"البنى التحتية الإرهابية" في القطاع.