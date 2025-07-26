واشنطن تؤكد الالتزام بتأمين تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ملتزمان بتأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فجر السبت، إن على حركة "حماس" إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى الحركة.

وأشار في تدوينة عبر حسابه على "إكس"، إلى أنه التقى برهينتين سابقتين وعائلات رهائن ما زالوا في غزة، من بينهم أمريكيان قُتلا على يد حماس".

وختم روبيو تدوينته بالقول: "الرئيس ترامب أكد بكل وضوح أنه يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد وصف، في وقت سابق السبت، الوضع في غزة بأنه "فظيع"، معتبراً أن حركة "حماس ورّطت الجميع هناك".

وشدد على أن "الوضع أصبح معقداً في قطاع غزة وأنه سينتظر ما سيكون عليه الردّ من جانب إسرائيل على فشل التهدئة".

أخبار ذات علاقة "حماس ورطت الجميع".. ترامب يترقب رد إسرائيل على فشل التهدئة بغزة



