"الصحة العالمية": وقف تمويل الأونروا له عواقب كارثية على غزة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، من أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ستكون له "عواقب كارثية" على سكان غزة.

وقال جيبريسوس إن "القرارات التي اتخذتها عدة دول بوقف التمويل للأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة"، مضيفا أنه "لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات".

على صعيد متصل، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، "الأونروا" بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة"، وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عملها المنقذ للحياة".