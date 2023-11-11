إسرائيل أمام قرارات صعبة.. صفقة الأسرى لن تشمل الجميع

يسود "تفاؤل حذِر" الأجواء المحيطة بالتطورات على صعيد صفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وسط أنباء عن شروط وضعتها إسرائيل أمام الأطراف التي تباشر دور الوساطة، أي الولايات المتحدة وقطر، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت قناة "أخبار 12" العبرية، مساء الجمعة، عن مصدر سياسي إسرائيلي، "على صلة بالموضوع"، قوله إن الفترة المقبلة "ستشهد اتخاذ قرارات صعبة".

المصدر السياسي أبلغ القناة بأن إسرائيل "أمام أسبوع أو أسبوعين مضطربين، بما في ذلك على صعيد صانع القرار في إسرائيل"، قائلاً: "يتعيّن صدور قرارات في غاية الصعوبة، لأن الصفقة لن تشمل كلَّ المخطوفين، والمناعة الإسرائيلية (الجبهة الداخلية) ستقف أمام اختبار يقلب البطن (دليل على التوتر)، ويدق على الأوتار الأكثر حساسية لهذا الشعب".

وأضاف: "في أعقاب أية صفقة وعودة قسم كبير من المخطوفين إلى الديار، تعتزم إسرائيل مواصلة العمليات البرية في غزة، وأن التعليمات واضحة بهذا الصدد: لا انتصار دون إعادة كل المخطوفين إلى إسرائيل".

أول طفرة

القناة ذكرت أن "تلك هي المرة الأولى التي تشهد تقدمًا وربما طفرة في ملف المخطوفين الإسرائيليين في غزة"، مبينة: "يحدث تقدم في ظل وجود مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز في المنطقة".