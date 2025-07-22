هرتسوغ يلتقي موفق طريف ويندد بالاعتداءات على دروز السويداء

التقى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وناقش معه ما وصفه بـ"المجزرة المروعة والاعتداءات الإجرامية" التي تتعرض لها الطائفة في منطقة السويداء جنوبي سوريا.

وقال هرتسوغ: "ناقشنا المجزرة المروعة والاعتداءات الإجرامية ضد الدروز في السويداء. الطائفة الدرزية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي"، وفق صحيفة "يديعوت احرونوت".

وأضاف هرتسوغ: "يجب أن نقف إلى جانبها ونحمي أبناءها وبناتها وأقاربهم وأحباءهم"، داعيا إلى بذل كل جهد ممكن من أجل منع تدهور الوضع هناك، على حد قوله.

ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف، يعيش معظمهم في جنوب البلاد في محافظة السويداء خصوصاً. ويتوزّع الدروز كذلك بين لبنان وإسرائيل.

وكانت إسرائيل صعّدت ضد القوات الحكومية في سوريا، وشنت ضربات جوية دعمًا للدروز.

وأعلنت إسرائيل إرسال مساعدات إنسانية إلى السويداء تبلغ قيمتها نحو 600 ألف دولار، تشمل حصصًا غذائية وإمدادات طبية، بحسب بيان لوزارة الخارجية.