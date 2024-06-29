للدفع نحو الاتفاق.. واشنطن تعرض "صيغة معدلة" لمقترح الهدنة في غزة
كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدّمت صيغة "معدّلة" لخطتها لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وقال الموقع نقلا عن 3 مصادر مطلعة، إن هذه الخطوة تأتي "لسد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس والدفع نحو التوصل إلى اتفاق بينهما".
المادة 8
وأوضحت المصادر الثلاثة أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة مع وسطاء قطريين ومصريين تركز على المادة 8 في الاقتراح.
ويتعلق هذا الجزء من الاتفاق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن التوصل إلى "هدوء مستدام" في غزة.
وقالت المصادر: "حماس تريد أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي أو رهينة إسرائيلي محتجز في غزة".
ومن ناحية أخرى، تريد إسرائيل أن تكون لديها القدرة على إثارة موضوع نزع السلاح في غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات.
وخلف الكواليس، قالت المصادر، إن المسؤولين الأمريكيين أعدّوا صياغة جديدة للمادة 8 من أجل سدّ الفجوة بين إسرائيل و"حماس"، ويضغطون على قطر ومصر للضغط على "حماس" من أجل قبول الاقتراح الجديد.
تباعد وجهات النظر
وأشار "أكسيوس" إلى أنّ "الآمال في التوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس وينهي ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب في غزة تبدّدت في وقت سابق من هذا الشهر؛ إذ لم تقبل "حماس" الاقتراح الأخير من إسرائيل".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "حماس" قدمت "تغييرات عديدة" في ردها تجاوزت مواقفها السابقة، بحسب تعبيره.
ووفق "أكسيوس"، تستند الجهود الجديدة، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، إلى الاقتراح الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وقدمه الرئيس بايدن في خطاب ألقاه الشهر الماضي.
ولا تزال إدارة بايدن تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق من 3 مراحل من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الـ 120 المتبقين الذين تحتجزهم "حماس" وإلى تحقيق "الهدوء المستدام" في غزة، حيث قتلت إسرائيل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقًا لمصادر صحية في غزة.