للدفع نحو الاتفاق.. واشنطن تعرض "صيغة معدلة" لمقترح الهدنة في غزة

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدّمت صيغة "معدّلة" لخطتها لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وقال الموقع نقلا عن 3 مصادر مطلعة، إن هذه الخطوة تأتي "لسد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس والدفع نحو التوصل إلى اتفاق بينهما".

المادة 8

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة مع وسطاء قطريين ومصريين تركز على المادة 8 في الاقتراح.

ويتعلق هذا الجزء من الاتفاق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن التوصل إلى "هدوء مستدام" في غزة.

وقالت المصادر: "حماس تريد أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي أو رهينة إسرائيلي محتجز في غزة".

ومن ناحية أخرى، تريد إسرائيل أن تكون لديها القدرة على إثارة موضوع نزع السلاح في غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات.