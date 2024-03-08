"وول ستريت جورنال": خلاف بين السنوار وهنية بسبب مفاوضات الهدنة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن خلافات وقعت بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وزعيمها في غزة، يحيى السنوار؛ بسبب جولة المفاوضات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن السنوار، الذي يرى أن حماس لها اليد العليا حاليًّا في المفاوضات، يستمر بالدفع من أجل تضمين وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة؛ ما يضعه على خلاف مع قادة حماس الآخرين.

ولفتت إلى أن مسؤولين عرب وإسرائيليين عبّروا عن خشيتهم من أن "السنوار، يسعى أيضًا إلى استغلال الاحتكاك بين واشنطن وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر ملاءمة لحماس".