مصادر عراقية تؤكد انسحاب القوات الأمريكية من بغداد في سبتمبر

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية ستنسحب من العاصمة بغداد بالكامل باتجاه أربيل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق "السومرية نيوز".

وقال المصدر الحكومي إن "التحالف الدولي سينسحب من عين الأسد ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه أربيل".

وأشار إلى أن "انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر/ أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن"، مبينا أن "المدربين العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".

تتطابق هذه المعلومات، مع تقارير تفيد ببدء سحب ونقل معدات أمريكية من قاعدة عين الأسد غربي العراق، تطبيقا للاتفاق العراقي الأمريكي على إنهاء مهمة التحالف الدولي ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2025، في حين تبقى القوات في أربيل وشمال العراق لغاية سبتمبر/ أيلول 2026.

وفي وقت سابق من عام 2024 توصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين.

ويتضمن التفاهم مرحلة أولى من سبتمبر/ أيلول 2024 حتى سبتمبر/ أيلول 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر/ أيلول 2025 حتى سبتمبر/ أيلول 2026 من كردستان العراق.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، ونحو 900 في سوريا، في إطار التحالف الذي أنشأته العام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش"، ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى، لا سيما فرنسا والمملكة المتحدة.