"عمليات خاطفة".. أسلوب إسرائيلي جديد ضد أهداف محددة في غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي اتباع أسلوب جديد في حربه على غزة، وتحديدًا في منطقة المواصي التي تُصنف على أنها آمنة للنازحين، ويتمثل الأسلوب في العمليات الخاطفة ضد أهداف محددة.

وليلة الأربعاء، نفَّذ الجيش الإسرائيلي عملية خاطفة في منطقة المواصي، وتحديدًا على الشريط الساحلي بين مدينة دير البلح وسط القطاع وبلدة القرارة التابعة لخان يونس جنوبًا، ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين، واعتقال عدد آخر.

وخلال العملية، دعا الجيش النازحين إلى البقاء في خيامهم، كما انسحب من الشارع الذي يقطع الطريق بين وسط القطاع وجنوبه فجرًا، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية أو إسرائيلية تفاصيل العملية الخاطفة.

ويظهر من طبيعة العملية أن الجيش اجتاح المنطقة لاعتقال عدد من الفلسطينيين الذين كانوا داخل "شاليه" سياحي على شاطئ البحر، وفق شهود عيان تحدثوا لـ"إرم نيوز".

وأكد الشهود أن "الدبابات الإسرائيلية وقوات خاصة وصلت فجأة للمنطقة المستهدفة، وطالبت النازحين بالتزام خيامهم، وتسببت بدمار كبير، كما أنها استهدفت مبنى تعمل فيه منظمة أطباء بلا حدود الدولية".

وبحسب طبيعة العملية، فإن الجيش الإسرائيلي يتبع أسلوب العمليات الخاطفة بمنطقة المواصي، بهدف الإبقاء عليها كمنطقة آمنة مع حرية العمل العسكري فيها، وجعلها مكانًا غير آمن لعناصر حركة حماس، والفصائل الفلسطينية.

تكتيك جديد

تعليقًا على ذلك، رأى الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، أن "العملية الإسرائيلية في منطقة المواصي تأتي في إطار تكتيك عسكري جديد لاستهداف جميع مناطق القطاع، بما في ذلك المناطق المصنفة على أنها آمنة".