"عمليات خاطفة".. أسلوب إسرائيلي جديد ضد أهداف محددة في غزة
بدأ الجيش الإسرائيلي اتباع أسلوب جديد في حربه على غزة، وتحديدًا في منطقة المواصي التي تُصنف على أنها آمنة للنازحين، ويتمثل الأسلوب في العمليات الخاطفة ضد أهداف محددة.
وليلة الأربعاء، نفَّذ الجيش الإسرائيلي عملية خاطفة في منطقة المواصي، وتحديدًا على الشريط الساحلي بين مدينة دير البلح وسط القطاع وبلدة القرارة التابعة لخان يونس جنوبًا، ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين، واعتقال عدد آخر.
وخلال العملية، دعا الجيش النازحين إلى البقاء في خيامهم، كما انسحب من الشارع الذي يقطع الطريق بين وسط القطاع وجنوبه فجرًا، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية أو إسرائيلية تفاصيل العملية الخاطفة.
ويظهر من طبيعة العملية أن الجيش اجتاح المنطقة لاعتقال عدد من الفلسطينيين الذين كانوا داخل "شاليه" سياحي على شاطئ البحر، وفق شهود عيان تحدثوا لـ"إرم نيوز".
وأكد الشهود أن "الدبابات الإسرائيلية وقوات خاصة وصلت فجأة للمنطقة المستهدفة، وطالبت النازحين بالتزام خيامهم، وتسببت بدمار كبير، كما أنها استهدفت مبنى تعمل فيه منظمة أطباء بلا حدود الدولية".
وبحسب طبيعة العملية، فإن الجيش الإسرائيلي يتبع أسلوب العمليات الخاطفة بمنطقة المواصي، بهدف الإبقاء عليها كمنطقة آمنة مع حرية العمل العسكري فيها، وجعلها مكانًا غير آمن لعناصر حركة حماس، والفصائل الفلسطينية.
تكتيك جديد
تعليقًا على ذلك، رأى الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، أن "العملية الإسرائيلية في منطقة المواصي تأتي في إطار تكتيك عسكري جديد لاستهداف جميع مناطق القطاع، بما في ذلك المناطق المصنفة على أنها آمنة".
وقال الشرقاوي لـ"إرم نيوز"، إنه "من الواضح أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل وضعتا أهدافًا تتعلق بمنطقة المواصي، تتمثل في الحيلولة دون جعلها منطقة آمنة لعناصر وقيادات حماس".
وأضاف أن "العمليات الخاطفة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، بين الحين والآخر، في المنطقة دلالة على رصده الأمني المتواصل لها، وسعيه إلى الوصول إلى أشخاص محددين"، مشيرًا إلى أنه "من المرجح أن يُقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عمليات مماثلة في منطقة المواصي، وأن يقوم بقتل واعتقال فلسطينيين من الذين يتهمهم بالانتماء لـ"حماس" وجناحها المسلح، دون إفراغ المنطقة من النازحين".
ورجح الشرقاوي "ازدياد وتيرة العمليات قبل العملية العسكرية المتوقعة للجيش الإسرائيلي بمدينة رفح"، لافتًا إلى أن "مثل هذه العمليات ستكون ضمانًا لإسرائيل بشأن عدم وجود أي عنصر معادٍ لها في المواصي".
أما الخبير في الشأن الإسرائيلي، مصطفى قبها، فقال إن "مثل هذه العمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي بهدف تحقيق مكاسب عسكرية على حساب الجناح المسلح لحركة حماس، ولإظهار قدرته على العمل في جميع مناطق القطاع".
وأوضح قبها لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذه العمليات تعطي نصرًا معنويًا للجيش الإسرائيلي أكثر منه عسكريًا، وتعزز المكاسب السياسية لحكومة بنيامين نتنياهو"، مبينًا أن "أسلوب عملية المواصي هو ذاته المتبع في الضفة الغربية منذ سنوات، حيث يقوم الجيش بمثل هذه العمليات بمختلف مدن الضفة الغربية، ويعمل من خلالها على تصفية أو اعتقال مطلوبين".
ونوه إلى أن "ذلك سيدفع الجناح المسلح لحماس لإعادة ترتيب أوراقه العسكرية، وقد تجعل هذه العمليات منطقة المواصي التي تصنف على أنها آمنة للنازحين بمثابة ساحة حرب بين الجيش وحماس، خاصة أن عددًا من المحسوبين عليها ربما لجأوا للمنطقة.
وختم قبها حديثه بالقول: "بتقديري هذا النوع من العمليات سيخلق توجهات جديدة للحرب الإسرائيلية في غزة، وربما يعتمده الجيش في رفح أيضًا، خاصة مع نجاحه بتحرير اثنين من الرهائن في المدينة بذات الأسلوب".