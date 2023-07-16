رئيس هيئة النزاهة في العراق يعرض "وصفة" مكافحة فساد الجمارك

تعهد رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، يوم السبت، باتخاذ إجراءات رقابية مشددة على الجمارك والموانئ.

وذكر حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أثناء حضوره مؤتمرا في البصرة "علينا أن نعمل كثيراً لنضمن مكافحة الفساد في الموانئ العراقية، وكذلك ألا نجعل الرسوم والعوائد والضرائب الجمركية مشروع سرقة للفاسدين".

وتابع: "علينا أن نطلب من هيئة الجمارك أن تعمل بجد ونشاط حتى تحقق حوكمة و"أتمتة" (إدخال النظام الآلي) وتحول رقمي حقيقي، لأننا لا نستطيع أن نكافح الفساد في هيئة الجمارك والموانئ ما لم نتجه الى التحول الرقمي والحوكمة".

وتابع أن "تواجد قطاعات ومسميات متعددة تعمل بالموانئ وكل منهم يعمل باتجاه معين والجميع لم يحقق منجزاً في مكافحة الفساد ، لذلك فإن أموال الشعب وبدل من أن تذهب لخزينة الدولة تذهب لجيوب الفاسدين".

واستطرد : "علينا مراجعة جميع الأجهزة التي تعمل في الموانئ وأن نأتي بجميع الأموال التي تأتي من الجمارك والرسوم والاستيرادات والودائع وأن تذهب لخزينة الدولة"، قائلا إن تلك "الأموال ستوازي الأموال تأتي عن طريق تصدير النفط".