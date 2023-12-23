مصدر مطلع لـ"إرم نيوز": القضاء التونسي يستدعي رئيس الوزراء الأسبق الجبالي

كشف مصدر قضائي مطلع، الجمعة، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استدعى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي؛ للتحقيق معه في قضية منح جوازات سفر لأجانب متورطين في الإرهاب.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز"، أنه "كان مقررا الاستماع للجبالي اليوم، لكن محاميه قدم ما يفيد وجود أسباب صحية تمنعه من المثول، ما جعل السلطات القضائية تؤجل التحقيق معه".