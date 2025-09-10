الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة بعد توسيع أوامر إخلاء للسكان

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجموعة من الأهداف وسط قطاع غزة، في حين كثف من عملياته العسكرية في مدينة غزة التي بات يطوقها من ثلاث اتجاهات.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة باستهداف الجيش الإسرائيلي شقة في منطقه البصه بدير البلح وسط القطاع، كما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات قصف في المناطق الشرقية للمدينة ذاتها.

وفي مدينة غزة كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في المناطق الشمالية من المدينة، إذ شن سلسلة غارات على منطقة حي الكرامة شمال المدينة، كما واصل تنفيذ عمليات نسف في مناطق مختلفة من حي الشيخ رضوان ومنطقة التوام شمال غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وقصف كذلك خيمة مقابل ملعب فلسطين وسط المدينة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة بشكل مكثف على مناطق شمال وغرب مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أكثر من 79 فلسطينياً قتلوا جراء عمليات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة خلال ساعات يوم الأربعاء.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في منطقة حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما أصدر أوامر إخلاء لمنطقة حي النصر غرب المدينة تمهيدا لتقدم قواته باتجاه قلب مدينة غزة.

وشهد قطاع غزة موجة نزوح من مدينة غزة تجاه وسط وجنوب القطاع، تزايدت مع تصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق غرب مدينة غزة التي تضم اخر تكتل لسكان المدينة التي بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ خطة احتلالها.