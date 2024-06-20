إسرائيل تغتال قياديًا في "حزب الله".. والميليشيا ترد بعشرات الصواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف فضل إبراهيم، قائد عمليات منطقة "جويا" في "حزب الله"، ببلدة دير كيفا في جنوب لبنان، فيما ردت الميليشيا بإطلاق عشرات صواريخ "الكاتيوشا" على ثكنة عسكرية إسرائيلية.

وقال المتحدث العربي باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، إن "طائرة لسلاح الجو هاجمت وقضت في دير كيفا على المدعو فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله".

وأضاف عبر منصة "إكس" أن إبراهيم كان "مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات" ضد الأراضي الإسرائيلية، وأنه عمل بالتزامن مع ذلك عمل في قيادة قوات مشاة في منطقة جويا.

وبحسب البيان فقد تمحورت مهمات إبراهيم، في الأشهر الأخيرة، حول الإشراف على "مواقع حزب الله في منطقة جنوب لبنان محاولًا تحسين القتال البري" للميليشيا.

ونعت الميليشيا القيادي فيها، وهو "من بلدة الشهابية في جنوب لبنان"، وأعلنت في بيان أنها ردت عبر إطلاق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على ثكنة عسكرية في شمال إسرائيل، "ردًا على الاغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة دير كيفا".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية نبأ مقتل شخص بغارة "مسيّرة" إسرائيلية في تلك البلدة الواقعة في جنوب لبنان.