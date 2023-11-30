حماس تقدم عرضا لإسرائيل يتضمن الإفراج عن جميع جنودها المحتجزين

أكّد مسؤول كبير في حماس الأربعاء أنّ الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتة بين الطرفين قبل ساعات من انتهائها.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم إنّ الحركة تجري "مفاوضات صعبة" لتمديد وقف الأعمال العدائية الذي من المقرّر أن ينتهي صباح الخميس بعد توقف القتال لمدة ستة أيام.

وأضاف نعيم في مؤتمر صحافي في كيب تاون بجنوب إفريقيا "نحن مستعدّون للإفراج عن جميع الجنود مقابل جميع أسرانا".

واحتجزت حماس وفصائل أخرى نحو 240 رهينة من جنوب إسرائيل في هجوم غير مسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين.