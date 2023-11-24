في أول خرق للهدنة.. مقتل فلسطينييْن برصاص إسرائيلي في غزة
قتل فلسطينيان وأصيب عشرون آخرون إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على عدد من النازحين جنوب مدينة غزة، في أول خرق للهدنة الإنسانية، بحسب مسؤول في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة.
وقال مدير الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، محمد ريان، لـ "إرم نيوز" إن عدداً من النازحين لجنوب القطاع اقتربوا من الممر الآمن للجيش الإسرائيلي من ناحية جنوب القطاع، وإن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم بشكل مباشر، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة آخرين.
وأضاف ريان: "الإصابات كانت في الجزء السفلي من الجسد لجميع المصابين"، مشيراً إلى أن القتيلين لقيا مصرعهما إثر نزيف داخلي حاد عقب إصابتهما بعدة رصاصات في البطن أطلقها الجيش الإسرائيلي.
وأشار ريان إلى أن "الطواقم الطبية لم تبدأ بعد عمليات انتشال جثامين الضحايا المنتشرة في الشوارع بالقرب من الحاجز الإسرائيلي جنوب غزة"، مبيناً أنه من المتوقع أن يتم انتشال عدد كبير من الضحايا خلال الهدنة الجارية.
وأكدت مصادر لـ"إرم نيوز" أن القتيلين سقطا بعد إطلاق النار عليهما في مفترق "نتساريم" الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي ويفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه.
وكان الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات ورقية فوق الفلسطينيين المتواجدين جنوب وادي غزة تحذر سكان غزة وشمالها النازحين لمدن وسط وجنوب القطاع من العودة إلى الأماكن التي نزحوا منها.
وتسمح الهدنة المتفق عليها بين الجانبين بتنقل الفلسطينيين من مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، التي أعلنها الجيش الإسرائيلي "مناطق آمنة" رغم أنها كانت تتعرض بشكل يومي للقصف.