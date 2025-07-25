باريس ولندن وبرلين تدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة "فورًا"

دعت باريس ولندن وبرلين، في بيان مشترك الجمعة، إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورًا"، بحسب "فرانس برس".

وقال البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورًا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة المجاعة".

وذكّرت الدول الثلاث إسرائيل بأن عليها "احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

يُذكر أن أزمة نقص الغذاء والمجاعة تفاقمت في قطاع غزة، خلال الأيم الماضية، بعد أن نفدت غالبية مخزونات الدقيق لدى الغزيين والمؤسسات التي كانت تعمل في مجال تقديم مساعدات إغاثية للسكان.

وتتعالى أصوات المنظمات الدولية وعدد من العواصم العالمية من أجل التدخل سريعًا لإنقاذ الغزيين من أزمة جوع غير مسبوقة.