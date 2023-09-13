خبراء يكشفون سبب ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا

كشف علماء وخبراء أرصاد جوية السبب المتوقع وراء ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا والذي ضرب مدينة درنة وبنغازي وبضع مناطق أخرى محدثًا كارثة إنسانية مهولة.

وأرجع الخبراء ارتفاع حصيلة الضحايا إلى حرارة البحار والفوضى السياسية وتهالك البنى التحتية، وهي أسباب فاقمت تبعات الفيضانات المدمرة التي قتل على إثرها أكثر من 2300 شخص في ليبيا.

وذكر علماء شاركوا في اجتماعات تبحث آثار التغيرات المناخية في بريطانيا، أن سطح البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يعد أكثر دفئًا من المعتاد بدرجتين إلى 3 درجات مئوية.

ورجّحوا "أن يكون ذلك وراء هطول الأمطار الغزيرة"، لكنهم قالوا إنه ليس واضحًا ما إذا كان هذا الضغط العالي المستمر، الناجم عن ارتفاع حرارة سطح البحر ونتجت عنه الأمطار الغزيرة، سيصبح أكثر شيوعًا في المستقبل.