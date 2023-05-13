زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب "خانقين" شرقي العراق

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، قضاء "خانقين" التابع لمحافظة ديالى شرقي العراق، والمتاخم للحدود مع إيران.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، السبت، تسجيل هزة أرضية في خانقين، دون إشارة إلى وقوع ضحايا أو حدوث أضرار جسيمة.