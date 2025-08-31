الحوثيون اعتقلوا 11 موظفًا أمميًا بعد مقتل رئيس حكومتهم

أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنّ ميليشيا الحوثي اعتقلت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة في حملة "تعسفية" أعقبت مقتل رئيس حكومتهم في غارة إسرائيلية الخميس في صنعاء.

وكتب غروندبرغ على منصة إكس: "أُدين بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم في صنعاء والحديدة من قبل أنصار الله،... وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة".

وأشار إلى أنّ "هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023"، بحسب "فرانس برس".

وأثار إعلان مقتل رئيس حكومة الحوثيين، والذي أكّدته إسرائيل، غضباً لدى قيادة المتمردين اليمنيين التي توعّدت بمواصلة هجماتها على الدولة العبرية دعماً لقطاع غزة، في مسار "ثابت وتصاعدي" وفق قولها.

ويشيع الحوثيون في صنعاء صباح الإثنين رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعدداً من وزرائه الذين اغتيلوا الخميس في غارة إسرائيلية أثناء اجتماع.

وكان برنامج الأغذية العالمي أفاد في وقت سابق الأحد في بيان بالإنجليزية: "صباح 31 آب/أغسطس، اقتحمت قوات الأمن المحلية مكاتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه، مع ورود تقارير عن اعتقالات أخرى (لموظفين في البرنامج) في مناطق أخرى".

واعتبرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنّ "الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير مقبول. فسلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ للحياة".

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان مساء الأحد إنه "صباح 31 آب/أغسطس، اقتحمت قوات الأمن المحلية مكتب منظمة اليونيسف في صنعاء واعتقلت عدداً من موظفيها"، بدون أن تحدّد عددهم.

وكان مصدر أمني حوثي أفاد وكالة فرانس برس بـ"توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف" بعد مداهمة مكاتب الوكالتين الأمميتين.

والرهوي هو أكبر مسؤول سياسي يمني يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.