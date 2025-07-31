سياسي أمريكي: توسع جبهة المعارضين لرفع العقوبات عن سوريا

قال مصدر سياسي أمريكي إن جبهة واسعة تتشكل في مقابل وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب الداعية إلى رفع شامل للعقوبات على سوريا، وتطالب بعدم رفع العقوبات مرة واحدة عن سوريا دون أي مقابل.

وأشار المصدر المقرب من دوائر القرار في واشنطن، إلى أن هذه الجبهة استفادت من نقاط ضعف وأخطاء السلطات السورية، وخاصة بعد أحداث السويداء الأخيرة. واستغلتها شركات تعمل لصالح معارضات سورية ضد نظام الشرع، وتتشكل من سوريين في أمريكا، وهؤلاء عمدوا إلى التواصل مع الكونغرس والإعلام الأمريكي الذي نشر عن العديد من الجرائم والمجازر التي حصلت مؤخرًا."

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كل هذا أدى، كما يقول المصدر، إلى تقوية وجهة نظر مراكز القرار الأمريكية التي كانت تعارض الرئيس ترامب في رفع غير مشروط أو سريع للعقوبات على سوريا، وبالفعل بدأت هذه الجبهة تُهيمن، مستفيدة بشكل أساس من ضعف الإدارة السورية في التعامل مع المشكلات التي حصلت في سوريا، وقلة خبرتها في التعاطي مع الملف الأمريكي، وعدم حنكتها في التعاطي مع الأقليات في سوريا، و"هذا الأمر أدى إلى وصولنا إلى المرحلة التي تم فيها اليوم إقرار تمديد قانون قيصر في إحدى اللجان، دون أن يّقر بعد كقانون، ولكنها خطوة في ذلك الاتجاه للأسف الشديد" على حد تعبيره.

انقسام يتعاظم

من جهة أخرى، كشف المصدر، عن تزايد نسبة السوريين المعارضين لنظام الرئيس السوري أحمد الشرع في أمريكا، والنفوذ الكبير الذي بدؤوا يتمتعون فيه على حساب التيار التقليدي الذي كان يهيمن بقوة على الجالية السورية في أمريكا.

وقال، إن انقسام الجالية السورية في أمريكا تجاه ما يحصل في سوريا، ليس بجديد، مشيرًا إلى أنه يعود إلى فترة الثورة.

مشيرًا إلى أن الانقسام سابقًا كان بين مَن هم ضد نظام الأسد ومناصريه، مقدرًا أن معارضيه كانوا يشكلون نحو 90% من مجموع السوريين في أمريكا حينها.

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ولفت إلى أن هؤلاء المعارضين كانوا ينقسمون أيضًا إلى قسمين: أحدهما يريد سوريا دولة ديمقراطية مدنية حديثة متطورة تخضع لانتخابات، والآخَر من الإسلاميين الذين يريدون أن تكون سوريا دولة ذات طابع إسلامي (جماعات الإسلام السياسي).

ويشرح بأن هذا التقسيم اختلف بعد قدوم الإدارة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع، وخاصة بعد أحداث الساحل في الـ6 من مارس/ آذار هذا العام، حيث بدأت تتشكل "لوبيات" معارضة لنظام الشرع، وقد كانت ضعيفة جدًّا ومقتصرة فقط على العلويين في البداية، ثم بعد ذلك بدأت تنضم إليها قوى كثيرة ومتعددة، سواء من الأقليات أو حتى من المسلمين السنة "المدنيين"، والمقصود بهؤلاء كما يقول "سكان المدن الكبرى الذين يتهمون الريف باختطاف الإسلام السني المعتدل الوسطي المعروف في بلاد الشام، وخاصة في دمشق وحلب".

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ضمن هذه المعطيات، يرى المصدر أن هؤلاء أصبحوا كتلة مهمة، واستأجروا شركة كبيرة تعمل في حقل الحريات الدينية في الولايات المتحدة، ويضغطون اليوم على صنّاع القرار وخاصة في الكونغرس، وهذا أدى إلى مثل هذه النتائج التي نراها في الكونغرس اليوم، بحيث تم إقرار تمديد قانون قيصر في إحدى اللجان التابعة للكونغرس. كما تجري نقاشات لفرض شروط جديدة على الإدارة السورية بما يخص الأقليات في سوريا.

ويقدر المصدر أن نسبة المؤيدين للشرع ضمن صفوف الجالية السورية تغيرت خلال فترة قصيرة، من 90 مقابل 10، إلى نحو 65 إلى 70% من المؤيدين للشرع، مقابل 30 إلى 35% للمعارضين لحكمه اليوم.