رسالة أممية للعليمي والمشاط تثير احتجاجا واسعا في جنوب اليمن

هروب للأمام

ويقول القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، "يحاول الهروب إلى الأمام، من خلال بحثه عن نجاحات شخصية على حساب القضية الجنوبية، وهذا لن يجدي نفعًا".

وأكد صالح لـ"إرم نيوز"، "تأكيدات الانتقالي الجنوبي المتكررة بعدم وجود سلام ولا استقرار في اليمن إلا بحل القضية الجنوبية، حلًا عادلًا ومن خلال ممثلها الشرعي المجلس الانتقالي الجنوبي، وحلفائه من المكونات الوطنية الجنوبية".

وأضاف أن "قضية الجنوب لن يمثلها إلا من اختاره شعب الجنوب لهذه المهمة، والاعتقاد بأن هذه الصفقات والتفاهمات مع غير ذي صفه يمكنه أن يخمد ثورة الجنوب وينهي مطالبه، هو اعتقاد واهم".

ورأى صالح، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، "فشل فشلًا ذريعًا خلال السنوات الماضية، لاعتماد خطة غير واقعية بالتعامل مع أطراف الأزمة، وهو يكرر الممارسات ذاتها، ومن ثم فإن النتيجة ستكون فشلًا جديدًا".

تعقيد جديد

ويعتقد مدير مكتب مركز "south24" للأخبار والدراسات في عدن يعقوب السفياني، أن "غروندبرغ وقع في الخطأ بسبب اختزال مجلس القيادة الرئاسي برشاد العليمي، الذي هو جزء من مجلس القيادة وتركيبته وهيكليته التي تؤكد على أنه كتلة واحدة غير منفصلة".

وقال السفياني لـ"إرم نيوز"، إن "من المؤكد أن تقود مساعي المبعوث الأممي الأخيرة، إلى انزعاج المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف قوى ومكونات مجلس القيادة الرئاسي، من تحييدها والتعامل الانفرادي مع العليمي".

واعتبر أن ما حدث "أمر خطير، لأنه في النهاية وطبقًا لما أعلنه غروندبرغ، سيكون حوارًا بين العليمي والمشاط، المنتمين إلى شمال اليمن، وهذا استثناء غير مبرر للجنوب وقضيته وللمجلس الانتقالي الجنوبي، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتحديات أمام عمل المبعوث الأممي".