"سرايا القدس" تكشف تفاصيل محاولة أسر جندي إسرائيلي في خان يونس

كشفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، تفاصيل محاولة عناصرها أسر جندي إسرائيلي في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال أحد قادة "سرايا القدس"، في تصريح له، إنه "تم يوم الثلاثاء الماضي تنفيذ عملية نوعية استهدفت ناقلة جند في عبسان الكبيرة شرق خان يونس كانت تهدف إلى أسر جنود إسرائيليين".

وأشار إلى أن "العملية بدأت بتفجير عبوات ناسفة ما أدى لتدمير ناقلة الجند تلاها اشتباك مع طاقم الناقلة من مسافة الصفر تمكن على إثره عناصر السرايا من سحل جندي إسرائيلي بهدف أسره".

واستدرك القائد في "سرايا القدس" قائلاً إن "آليات عسكرية إسرائيلية استهدفت مسرح العملية ما عرقل أسر الجندي وأدى لمقتله".

ويوم الخميس الماضي، نشرت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، مقطع فيديو لمحاولة أسر جندي إسرائيلي فشلت بسبب "ظروف ميدانية"، مشيرة إلى أنها قتلته واستولت على سلاحه.

وأظهر الفيديو، الذي نشره الإعلام العسكري التابع للقسام هجومًا على تجمع لجرافات إسرائيلية كانت تقوم بأعمال هدم لمنازل في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس.

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وظهر في الفيديو مسلحان من "القسام" وهما يحيطان بالجندي الإسرائيلي الذي كان يقود الجرافة، وأطلقا النار عليه بعد فشل محاولة اختطافه.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي ما يُطلق عليه "إجراء هنيبال" وهو بروتوكول عسكري يستخدم بموجبه كثافة نارية هائلة لمنع أسر أي من جنوده، حتى لو أسفر تفعيل الإجراء لإلحاق أضرار بالأسير.