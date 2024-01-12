غياب المطاعيم.. خطر يهدد حياة أطفال غزة كالرصاص

وتستمر إسرائيل بتعطيل عمل النظام الصحي في محافظتي غزة والشمال، عبر منع دخول الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية إليهما، وذلك بعد أن استهدفت غالبية المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف فيها، قبل أن انتقلت، مؤخرًا، لاستهداف المنشآت الطبية الواقعة وسط وجنوب غزة تزامنًا مع عملياتها البرية المركزة هناك.

في حين تحاول منشآت طبية جرى استهدافها بالمناطق الشمالية للقطاع، النهوض مجددًا من تحت الدمار والركام، وأبرزهم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

وفي الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الصحة وصول تطعيمات الأطفال لمراكز الرعاية الأولية في مناطق جنوب ووسط القطاع، دون وصولها إلى محافظتي غزة والشمال بسبب المنع الإسرائيلي المفروض عليهما.

مضاعفات صحية

وداخل أروقة مستشفى كمال عدوان، يلاحظ المار أن عددًا كبيرًا من الحالات المرضية هي من الأطفال، الذين يكادون يتشابهون في أعراضهم المرضية، والتي تراوحت بين "الاستفراغ، والنزلات المعوية وآلام البطن الحادة، والتهابات تنفسية".

وترجع مصادر طبية تلك الأعراض والمضاعفات الصحية لعدم تلقي الأطفال للقاحاتهم الدورية، والتي تحميهم من هذه الأمراض، حيثُ تشكو والدة الطفلين التوأمين محمود وإبراهيم أبو جاسر (8 شهور)، من عدم تلقي طفليها للقاح الدوري المقرر لهما في عمر الـ6 شهور.