ماذا دار في لقاء الشرع ورئيس المخابرات العراقية بدمشق؟

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، في الزيارة التي تُعد الثانية للشطري إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجرت المباحثات في العاصمة السورية دمشق، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة، على ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وعلى أن استقرار سوريا يشكل عاملاً أساسياً في أمن المنطقة، وأضافت أن المباحثات تناولت الجوانب الاقتصادية، لا سيما تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين.

بينما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الشطري نقل رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الشرع، تضمنت ملفات التعاون الأمني، وتعزيز الاستقرار، ومعالجة أوضاع الجالية العراقية في سوريا.

كما تناول اللقاء بين الطرفين ملفات أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتنسيق الأمني المشترك، "بما يسهم في دعم استقرار المنطقة، في وقت تسعى فيه بغداد ودمشق إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي خلفتها التنظيمات المتشددة".

ويمتد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمسافة تتجاوز 600 كيلومتر، ويُعد من أكثر المناطق تعقيداً أمنياً، إذ شكل معبراً رئيساً لتنقل عناصر تنظيم داعش منذ عام 2014، سواء لنقل المقاتلين أو تهريب السلاح والنفط.

وبعد التغيير السياسي في سوريا، التزمت بغداد موقفًا متحفظًا إزاء تصاعد نفوذ فصائل المعارضة المسلحة، مدفوعة بمخاوف من انعكاسات هذا التحول على أمنها الداخلي، إذ ظلت تراقب المشهد السوري بحذر، خشية أن تمتد تداعياته إلى حدودها.

وتتباين المواقف داخل العراق بشأن العلاقة مع سوريا، إذ يرى فريق ضرورة الانفتاح الكامل على دمشق وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، في حين يتبنى آخر موقفًا أكثر تحفظًا، إذ لا يزال ينظر بحذر إلى التطورات هناك، خشية انعكاساتها على الوضع الداخلي.