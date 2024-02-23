ليبيا.. انقسامات سياسية وأمنية تغذي تجارة المخدرات

تغذّي الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا، تجارة المخدرات التي تدر مليارات الدولارات عبر تهريبها داخليًا وخارجيًا.

ورغم استنفارها لجهود أمنية مكثفة في الشرق والغرب، لا تزال ليبيا حائرة إزاء التعامل مع الاتجار بالمخدرات وتهريبها بشكل أصبح يثير مخاوف داخل البلاد وخارجها.

وتعلن السلطات الأمنية، سواء في شرق ليبيا أو غربها بشكل دوري، عن الإطاحة بعصابات تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عادة ما يتم جلبها من خارج البلاد بهدف ترويجها في أوساط الشباب أو تهريبها إلى دول الجوار التي تشهد هشاشة أمنية مثل تشاد.

وعلق المستشار العسكري والإستراتيجي لقائد قوات غرب ليبيا سابقا عادل عبد الكافي على هذه الظاهرة بالقول إن "الاتجار بالمخدرات وتهريبها ظاهرة ليست جديدة في ليبيا وتعرفها دول عدة مثل الولايات المتحدة التي تملك إمكانات عسكرية وأمنية مهمة".

وأضاف عبد الكافي لـ "إرم نيوز"، أن "هناك ظروفًا مثل الانقسام السياسي والعسكري والأمني في ليبيا، تغذي هذه الظاهرة ناهيك عن غياب حكومة موحدة تقدر على سن قوانين للحد من الظاهرة".

واعتبر أن "هذه الجريمة مرتبطة أيضًا بوضع دولي، إذ عملت عصابات من دول محددة، منذ سنوات، على تشبيك علاقات مع آخرين في ليبيا من أجل إدخال المخدرات إلى البلاد".

وأكد أن "استمرار تدفق هذه المخدرات، والانقسام الأمني والسياسي، ستكون لهما تداعيات وخيمة على البلاد، في السنوات المقبلة، لذلك نحن نتطلع إلى إنهاء حالة الانقسام".