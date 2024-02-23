ليبيا.. انقسامات سياسية وأمنية تغذي تجارة المخدرات
تغذّي الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا، تجارة المخدرات التي تدر مليارات الدولارات عبر تهريبها داخليًا وخارجيًا.
ورغم استنفارها لجهود أمنية مكثفة في الشرق والغرب، لا تزال ليبيا حائرة إزاء التعامل مع الاتجار بالمخدرات وتهريبها بشكل أصبح يثير مخاوف داخل البلاد وخارجها.
وتعلن السلطات الأمنية، سواء في شرق ليبيا أو غربها بشكل دوري، عن الإطاحة بعصابات تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عادة ما يتم جلبها من خارج البلاد بهدف ترويجها في أوساط الشباب أو تهريبها إلى دول الجوار التي تشهد هشاشة أمنية مثل تشاد.
وعلق المستشار العسكري والإستراتيجي لقائد قوات غرب ليبيا سابقا عادل عبد الكافي على هذه الظاهرة بالقول إن "الاتجار بالمخدرات وتهريبها ظاهرة ليست جديدة في ليبيا وتعرفها دول عدة مثل الولايات المتحدة التي تملك إمكانات عسكرية وأمنية مهمة".
وأضاف عبد الكافي لـ "إرم نيوز"، أن "هناك ظروفًا مثل الانقسام السياسي والعسكري والأمني في ليبيا، تغذي هذه الظاهرة ناهيك عن غياب حكومة موحدة تقدر على سن قوانين للحد من الظاهرة".
واعتبر أن "هذه الجريمة مرتبطة أيضًا بوضع دولي، إذ عملت عصابات من دول محددة، منذ سنوات، على تشبيك علاقات مع آخرين في ليبيا من أجل إدخال المخدرات إلى البلاد".
وأكد أن "استمرار تدفق هذه المخدرات، والانقسام الأمني والسياسي، ستكون لهما تداعيات وخيمة على البلاد، في السنوات المقبلة، لذلك نحن نتطلع إلى إنهاء حالة الانقسام".
المخدرات تنتشر
وقال مصدر حكومي مسؤول من طرابلس لـ "إرم نيوز"، إن "العائدات التي يجنيها تجار المخدرات في البلاد تقدّر بمليارات الدولارات وذلك رغم محاولات التضييق على هؤلاء التجار وتفكيك شبكاتهم".
وكان الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا محمد الفيتوري، كشف عن وجود أنواع عدة من المخدرات التي اكتسحت السوق الليبية.
وحذّر الفيتوري في تصريحات نقلها عنه موقع "الوسط" المحلي، من أن "هناك توجهًا لتصنيع المخدرات محليًا".
ولفت إلى انتشار المخدرات في صفوف الليبيين.
ومع تعقد مهمة التصدي لترويج وتهريب المخدرات وهي أنشطة تتشابك مع أنشطة أخرى مثل تهريب الوقود والاتجار بالبشر، اضطرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل أشهر لشن ضربات جوية ضد ما وصفتها بـ "العصابات" الناشطة في هذه المجالات في مدينة الزاوية غرب البلاد.
وقال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن "مشكلة المخدرات زادت بعد سقوط نظام معمر القذافي، في 2011، إذ دخلت أنواع جديدة منها الحبوب المهلوسة".
وأضاف العبدلي لـ "إرم نيوز"، أن "الانقسام السياسي يمنع السيطرة على منافذ الدولة وموانئها وليست بعيدة عن ذلك الأيادي الأجنبية التي تحاول إدخال هذه الآفات".
ولفت إلى أن "نحو 75% من الجرائم الجنائية كان مرتكبوها تحت تأثير المخدرات".
وأوضح أن "قلة مراكز علاج الإدمان تتسبب في استمرار تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما أن المراكز الموجودة غير قادرة على استيعاب كل المدمنين، خاصة أن العديد منهم في حاجة إلى إيواء واستعمال أدوية في البداية ثم عملية التأهيل النفسي".
وأشار العبدلي إلى أن "انشغال السياسيين بالخلافات على الكراسي والنفوذ، إلى جانب وجود أيادٍ خبيثة قد تكون تسعى إلى المساس بدول الجوار، من بين أهم الأسباب التي تؤدي لتفشي هذه المشكلة رغم مصادرة الأجهزة الأمنية العديد من الكميات من المخدرات".