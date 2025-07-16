تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومة ومسلحين في السويداء

تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء بجنوب سوريا صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.

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وقال موقع السويداء 24 المحلي للأنباء إن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر صباح اليوم، بينما حملت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "مجموعات خارجة عن القانون أطلقت النار على قوات الأمن في السويداء والقوات ترد".

في غضون ذلك، أفادت مصادر وشهود عيان، اليوم الأربعاء، بأن القوات الحكومية تنفذ عمليات تمشيط واسعة داخل محافظة السويداء، بعد انتشارها صباح اليوم، لضبط مسلحين دروز تتهمهم بالخروج عن القانون.

وانتشرت قوات الشرطة العسكرية داخل محافظة السويداء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي تجاوزات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلم الأهلي وفرض سيادة الدولة.

وكانت وزارة الدفاع قد سحبت آلياتها الثقيلة من السويداء، الثلاثاء، بعد انتهاء مهمتها، تاركة المهمة لقوى الأمن الداخلي من أجل ضبط الأمن وحماية الأهالي وملاحقة الخارجين عن القانون.

وشهدت السويداء اشتباكات ليلية عنيفة بين قوات الأمن الحكومية والفصائل الدرزية المحلية في المدينة، بالتزامن مع قصف صاروخي قالت مصادر إن قوات الأمن السوري نفذته مستهدفة مركز المدينة.

وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت أرتالاً وتجمعات للجيش السوري الحكومي كانت تتجه نحو الجنوب السوري لمواجهة الفصائل الدرزية في السويداء، بحسب مصادر محلية.