إصابات في اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة في الضفة

وأضاف طه، لـ "إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم بعدد من الآليات والدبابات العسكرية وأطلق النار تجاه المواطنين، فضلًا عن الإضرار بالشوارع والمرافق العامة في المخيم.

وداهم الجيش مطبعة في المُخيم واستولى على معداتها كافة، كما اعتقل نجلي مالك المطبعة، واعتدى على نجله الثالث بالضرب وأصابه برضوض.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن تلك المداهمات تتكرر باستمرار من قبل الجيش الإسرائيلي وتتخللها إصابات بالرصاص الحي وسقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى عمليات اعتقال لمواطنين من داخل المخيم، وقال إن الجيش الإسرائيلي يحاول من خلال تلك الاقتحامات إضعاف السلطة الفلسطينية وفرض سيطرته الأمنية.