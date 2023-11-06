تونس.. "النهضة" تنفي تسهيل تهريب "إرهابيين" من السجن

نفت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، اليوم الإثنين، الاتهامات الموجهة إليها بتسهيل تهريب 5 "إرهابيين" مصنفين خطرين من سجن "المرناقية" الأكبر والأشد تحصيناً في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة تونس، إن "على السلطة تحمل مسؤوليتها في إنارة الرأي العام بخصوص الموضوع"، مؤكداً أن "النهضة ستقاضي كل من اتهمها بالضلوع في هذا الموضوع".

وأضاف: "كالعادة سعت السلطة إلى محاولة الاستفادة من كل الأحداث باتهام حركة النهضة.. وسنقاضي بعض الأصوات التي تكلمت في بعض المحطات والقنوات التلفزيونية واتهمت النهضة".

وتابع الخميري: "ما أشارت إليه هذه الجهات في حق النهضة حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة"، لافتا خلال حديثه إلى أن "الإرهابيين الموجودين في السجون لم يتم التحقيق معهم بعد 25 تموز/ يوليو".

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرار 5 إرهابيين مصنفين خطرين من سجن "المرناقية"؛ وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية.