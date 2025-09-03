logo
حماس ردًا على ترامب: مستعدون لصفقة شاملة في غزة

مقاتلون يتبعون لحركة حماسالمصدر: (أ ف ب)
03 سبتمبر 2025، 7:51 م

أعلنت حركة حماس، الأربعاء، استعدادها الذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعًا. ستنتهي الحرب!".

بدورها، قالت الحركة، في بيان، إنها "لا تزال تنتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس/آب الماضي، ووافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية".

وجددت الحركة التأكيد على "استعدادها الذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار".

وتابع البيان: "كما تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط، لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".

