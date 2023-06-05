العراق.. الجيش ينسحب من محيط "مخمور" وسط اتهامات بالرضوخ لضغوط تركية

انسحبت القوات العراقية من محيط مخيم مخمور للاجئين الأكراد الأتراك في شمال البلاد بعد حصار دام 16 يومًا عقب وساطات واجتماعات جرت بين السلطات العراقية والأمم المتحدة من جهة والهيئة المشرفة على المخيم.

وتتولى شؤون المخيم، الذي تأسس بالتعاون مع الأمم المتحدة في التسعينيات، إدارة محلية لها جناحها الأمني الخاص.

وأعلن مجلس الشعب الديمقراطي ( الهيئة المشرفة على المخيم)، انسحاب القوات العراقية من محيط المخيم بعد التوصل إلى اتفاق من خلال سلسلة حوارات عقدت مع الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.