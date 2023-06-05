العراق.. الجيش ينسحب من محيط "مخمور" وسط اتهامات بالرضوخ لضغوط تركية
انسحبت القوات العراقية من محيط مخيم مخمور للاجئين الأكراد الأتراك في شمال البلاد بعد حصار دام 16 يومًا عقب وساطات واجتماعات جرت بين السلطات العراقية والأمم المتحدة من جهة والهيئة المشرفة على المخيم.
وتتولى شؤون المخيم، الذي تأسس بالتعاون مع الأمم المتحدة في التسعينيات، إدارة محلية لها جناحها الأمني الخاص.
وأعلن مجلس الشعب الديمقراطي ( الهيئة المشرفة على المخيم)، انسحاب القوات العراقية من محيط المخيم بعد التوصل إلى اتفاق من خلال سلسلة حوارات عقدت مع الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.
وقال المجلس، في بيان نشرته وسائل إعلام كردية محلية، إن "القوات الإضافية للجيش العراقي انسحبت بعد محاولات لحفر خنادق وإنشاء سياج وبناء أبراج حول محيط المخيم".
وأكد المجلس أنه أوقف أنشطته "الديمقراطية" مثل "أنشطة الخيم".
ويضمّ المخيم الذي شيد منتصف التسعينيات من القرن الماضي بعد فرار قاطنيه من جنوب تركيا إلى العراق أكثر من 10 آلاف شخص أغلبهم من عوائل مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، ويقع على بعد 60 كيلومترًا إلى جنوب غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وتسببت محاولات القوات العراقية لفرض حصار على محيط المخيم باندلاع مواجهات مع قاطني المخيم.
ضغوط تركية
ووجهت الهيئة المشرفة اتهامات مباشرة إلى الحكومة العراقية المركزية والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتمتع بعلاقات مباشرة مع أنقرة بالرضوخ إلى الضغوط التركية.
وقالت الهيئة: "نعلم أن هذا الحصار هو برغبة الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني وأرادوا تنفيذه بمساعدة العراق، منذ اليوم الأول وحتى الآن أردنا حل هذه المسألة بالحوار وقد حدث ذلك".
وكشف تقرير نشره موقع فرنسي متخصص بالشؤون الاستخباراتية، نهاية أيار/ مايو الماضي، عن مشاركة ضمنية من الحزب الديمقراطي الكردستاني في العملية التي نفذها الجيش العراقي ضد عناصر حزب العمال الكردستاني تقيم في المخيم.
وبحسب موقع "إنتلجنس أونلاين"، فإن الحكومة المركزية في بغداد رضخت إلى مطالب المخابرات التركية وشرعت بفرض حصار على محيط المخيم.
وكانت خلية الإعلام الأمني قد وصفت ما يجري بالمخيم، في بداية العملية العسكرية، بأنه "يأتي ضمن إجراءات لتأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بعضهم، والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي".
وفي 2021، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخيم مخمور، متهمًا حزب العمال الكردستاني بالسيطرة عليه.
وقال الرئيس التركي، في تغريدة في حزيران/ يونيو 2021: "لن نسمح لتنظيم انفصالي ودموي أن يستخدم مخمور كحاضنة للإرهاب".