سي إن إن: واشنطن تعهدت بدعم إسرائيل في مواجهة "حزب الله"

وجه مسؤولون أمريكيون رسائل "طمأنة" إلى إسرائيل، مفادها أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لدعم إسرائيل في حال نشوب "حرب شاملة" بينها وبين ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أنه "رغم عدم إمكانية توفير قوات أمريكية على الأرض، فإن إدارة بايدن جاهزة لتقديم مساعدات عسكرية إلى الجيش الإسرائيلي في حال اندلاع حرب أوسع بين الطرفين".

وذكرت الشبكة أن "هذه التأكيدات جاءت خلال اجتماع مسؤولين أمريكيين مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اللذين يزوران واشنطن".

وشارك المسؤولان، هذا الأسبوع، في سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومنسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكجورك.

وتزايدت احتمالات توسع الصراع بين إسرائيل و"حزب الله"، في ضوء التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة في لبنان.