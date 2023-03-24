داعش يقتل 15 شخصا خلال جمعهم الكمأة في سوريا

قُتل 15 شخصا خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا، جراء هجوم شنّته خلايا تابعة لتنظيم داعش، بينما لا يزال أربعون آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وذكر المرصد أن "15 شخصا على الأقل، هم سبعة مدنيين وثمانية مسلحين محليين موالين لدمشق، قتلوا الخميس ذبحا على يد خلايا تابعة لتنظيم داعش، أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة".

وأوضح المرصدر أن أربعين آخرين مازالوا في عداد المفقودين، بينما لم يأت الإعلام السوري الرسمي على ذكر الهجوم.

منذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.