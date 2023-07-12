الحكومة اليمنية تعتبر "مناورة الحوثيين" الجوية تصعيدا خطيرا
اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المناورة العسكرية التي نفذتها ميليشيات "الحوثي"، في مديرية "صرواح" بمحافظة مأرب، واستخدمت فيها الطائرات المروحية والمسيرة، "تصعيدا خطيرا، يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص السلام".
ولفتت الحكومة، في تصريحات منسوبة لوزير إعلامها معمر الإرياني، أوردتها مساء الثلاثاء، وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بأن "الطائرات المروحية والمسيرة التي استخدمها الحوثيون في مناورتهم، إيرانية الصنع".
وأشار الإرياني، إلى أن الخطوة التي أقدموا عليها "تكشف حقيقة موقف الميليشيات من السلام، وتبرهن على مدى استهتارها الصارخ، بدعوات وجهود التهدئة، واستعادة الهدنة".
من جانبه، قال العقيد صالح القطيبي، نائب مدير المركز الاعلامي للقوات المسلحة، في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "ما قامت به ميليشيات الحوثي الانقلابية، من مناورة في منطقة صرواح، تود من خلالها أن توجه رسالة، مفادها بأنها ما زالت قوية، وباستطاعتها خوض المعارك القتالية".
وشدد القطيبي، على أنه "لا جدوى ولا خيار في التعامل مع هذه الميليشيات الإجرامية، سوى من خلال القضاء عليهم عبر الحسم العسكري"، متابعا: "ونحن جاهزون وعلى أتم الإستعداد، لخوض المعركة الفاصلة معهم".