الحكومة اليمنية تعتبر "مناورة الحوثيين" الجوية تصعيدا خطيرا

اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المناورة العسكرية التي نفذتها ميليشيات "الحوثي"، في مديرية "صرواح" بمحافظة مأرب، واستخدمت فيها الطائرات المروحية والمسيرة، "تصعيدا خطيرا، يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص السلام".

ولفتت الحكومة، في تصريحات منسوبة لوزير إعلامها معمر الإرياني، أوردتها مساء الثلاثاء، وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بأن "الطائرات المروحية والمسيرة التي استخدمها الحوثيون في مناورتهم، إيرانية الصنع".