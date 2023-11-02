الصفدي ونظيره الصيني يبحثان وقف الحرب المستعرة في غزة

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع نظيره الصيني وانغ يي؛ سبل وجهود وقف الحرب المستعرة في قطاع غزة.

وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من المسؤول الصيني، ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة القيم الإنسانية.

وشدد الصفدي، على ضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.