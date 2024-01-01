اليمن في 2023.. تحولات سياسية وتطورات أمنية

على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، فشلت الأمم المتحدة في جمع التمويل الكافي لخطتها الإنسانية لعام 2023، التي بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار، حيث تم تحصيل 1.2 مليار دولار فقط من تعهدات المانحين، كما شهد شهر نيسان/ أبريل انفراجًا بإطلاق سراح نحو ألف أسرة يمنية، ثاني أكبر صفقة تبادل للأسرى والمختطفين.

وتم الإفراج خلال هذه الصفقة عن 887 يمنيًّا، بينهم قيادات رفيعة في الدولة، كما قامت السعودية أيضًا بإطلاق سراح 104 أسرى حوثيين.

في الناحية الاقتصادية، شهد اليمن أسوأ أوضاعه في عام 2023 بسبب توقف تصدير النفط منذ نهاية عام 2022، نتيجة هجمات ميليشيات الحوثيين على الموانئ النفطية، في محاولة لتجنب الانهيار، قدَّمت السعودية وديعتين ماليتين على دفعتين بإجمالي 2.2 مليار دولار.

الاقتصاد والبيئة والعملة الوطنية

سجّلت العملة الوطنية انهيارًا قياسيًّا في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر؛ ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. بدأت أعمال المرحلة الأولى من إنشاء سد حسان الإستراتيجي في محافظة أبين في شباط/ فبراير، والذي تم تمويله من قبل دولة الإمارات بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار.

وفي آذار/ مارس، استقبلت عدن محطة طاقة شمسية مقدمة من أبوظبي بقدرة توليدية تبلغ 120 ميجاوات.

من الناحية البيئية، استنفر اليمنيون بعد تمكن الأمم المتحدة في آب/ أغسطس من سحب أكثر من مليون برميل نفط من ناقلة "صافر" المتهالكة العائمة قبالة سواحل الحديدة، والتقليل من أخطارها البيئية.

وفي تشري الأول/ أكتوبر، تعرضت المناطق الجنوبية الشرقية لإعصار "تيج" المداري؛ ما أسفر عن سقوط نحو 40 شخصًا بين قتيل ومصاب، وتسبب في نزوح أكثر من 13 ألف يمني من المناطق المتضررة.