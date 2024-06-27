مرصد دولي يحذر من خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان

حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع، اليوم الخميس، من خطر المجاعة في 14 منطقة بأنحاء السودان إذا تصاعدت الحرب أكثر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويعني هذا التقييم أن ثمة فرصة حقيقية بحدوث مجاعة في ظل أسوأ تصورات لتطور الأوضاع في تلك المناطق، التي تشمل أجزاء من الخرطوم، ودارفور، وكردفان، وولاية الجزيرة.

وكشف التقرير، الذي أوردته وكالة "رويترز"، عن أن نحو 755 ألفًا في السودان يواجهون "وضعًا كارثيًا" هو أحد أسوأ مستويات الجوع الشديد.

ويعاني 8.5 مليون نسمة، أو نحو 18% من السكان، من نقص في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد، ووفيات، أو يتطلب إستراتيجيات تعامل طارئة وفقًا لهذا التحديث.