نواب ليبيون يهاجمون المبعوث الأممي

هاجم عدد من النواب في البرلمان الليبي، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، واتهموه بالغموض وتضليل الرأي العام وبالعمل ضد التوافق الداخلي.

وفي بيان شديد اللهجة، قال النواب إن "ممارسات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها المبعوث الخاص عبدلله باتيلي أصبحت بالفترة الأخيرة مشوبة بنوع من الغموض وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي، وليس ببعيد ملاحظات البعثة الأممية حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 وغيرها من القضايا".

وحذَّروا البعثة الأممية من "مغبة هذه المواقف"، داعين البعثة إلى "الالتزام بمهامها الموكلة إليها وفق قرار إنشائها رقم 2011/2009 الذي حصر مهامها في دعم المؤسسات السياسية الليبية، ولم يخوّلها التدخل في الشأن الليبي كما هو حاصل الآن".

وأشاروا إلى أن "ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضليلٌ للرأي العام يهدف إلى تفريغ توافق المجلسين من محتواه والتقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي، في حين أنه يعد أساسًا لتوافق عريض بين الليبيين من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".