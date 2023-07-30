نواب ليبيون يهاجمون المبعوث الأممي
هاجم عدد من النواب في البرلمان الليبي، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، واتهموه بالغموض وتضليل الرأي العام وبالعمل ضد التوافق الداخلي.
وفي بيان شديد اللهجة، قال النواب إن "ممارسات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها المبعوث الخاص عبدلله باتيلي أصبحت بالفترة الأخيرة مشوبة بنوع من الغموض وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي، وليس ببعيد ملاحظات البعثة الأممية حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 وغيرها من القضايا".
وحذَّروا البعثة الأممية من "مغبة هذه المواقف"، داعين البعثة إلى "الالتزام بمهامها الموكلة إليها وفق قرار إنشائها رقم 2011/2009 الذي حصر مهامها في دعم المؤسسات السياسية الليبية، ولم يخوّلها التدخل في الشأن الليبي كما هو حاصل الآن".
وأشاروا إلى أن "ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضليلٌ للرأي العام يهدف إلى تفريغ توافق المجلسين من محتواه والتقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي، في حين أنه يعد أساسًا لتوافق عريض بين الليبيين من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأوضح النواب أن "هذا التوافق بين المجلسين كان مطلبًا أساسيًّا لكل من سبقه في رئاسة البعثة، كونه يأتي تنفيذًا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي الذي جاء ثمرة عمل مضن وشاق أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك وأصبح اليوم وثيقة دستورية مهمة".
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حذَّرت الخميس الماضي من "أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية"، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على خريطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6″، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.
وقالت البعثة، في بيان صدر عنها، إنها "علمت بموافقة مجلس النواب على خريطة الطريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة"، محذرة من "عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي".
ومن المنتظر أن يناقش المجلس الأعلى للدولة، ملاحظات مجلس النواب على القوانين الانتخابية ليتم تضمينها من قبل لجنة 6+6 وإرجاعها إلى مجلس النواب لاعتمادها بشكل نهائي للبدء في تنفيذها