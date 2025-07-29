ترامب: لم أناقش أبدا قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم يناقشا خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول "إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين وضع الفلسطينيين".

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية بحلول سبتمبر، إذا لم يتم إنهاء الحرب.

وأضاف ترامب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "لم نناقش الأمر قط"، مشددا على أن "أمريكا لن توافق على دولة فلسطينية".

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وأمس الاثنين، قللت الولايات المتحدة من شأن المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفته بأنه "حيلة دعائية".

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه "غير مثمر وفي وقت غير مناسب"، قائلة إنه مجرد "خدعة دعائية" من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام.