كردستان العراق.. توتر أمني على خلفية صراع نفوذ داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

شهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق توتراً أمنياً، مساء الأربعاء، إثر تصاعد الخلافات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، خاصة بعد اعتقال عدد من أنصار لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك السابق للحزب.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن "المدينة شهدت انتشاراً مكثفاً لقوات الآسايش في الشوارع العامة والفرعية، كما نشرت المزيد من المفارز في الأسواق وقرب المراكز التجارية، بعد اعتقال عدد من أنصار شيخ جنكي".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "هناك مساعي لتلافي تصعيد الموقف، خاصة وأن شيخ جنكي لديه شعبية في المحافظة، وعلاقات واسعة"، لافتاً إلى "وجود مخاوف من تحشيد جنكي لأنصاره، ما يفتح الباب أمام تطورات أخرى".

وتأتي هذه التوترات بعد مداهمة قوة أمنية عدة بساتين تابعة لشيخ جنكي، و"ضبط أسلحة كاتمة للصوت ومخدرات، وأدلة على إنشاء ميليشيات"، وفق بيان رسمي من قوات "الآسايش" في المحافظة.