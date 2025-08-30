الدفاع المدني في غزة: تدمير 1500 مبنى سكني بحي الزيتون منذ مطلع أغسطس

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، أن القصف الإسرائيلي منذ بداية شهر أغسطس/آب الحالي أدى إلى تدمير 1500 مبنى سكني بالكامل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وكانت مصادر عبرية قد أفادت، فجر اليوم السبت، بأن 4 جنود من الجيش الإسرائيلي على الأقل فقدت آثارهم، خلال معارك دارت مع الفلسطينيين.

وذكرت منصة "حدشوت عخشاف" العبرية أن "هناك مخاوف من أن 4 جنود قد تم اختطافهم قبل قليل في غزة، الجيش يبحث عنهم".

وأكدت مصادر عسكرية أن الجنود الإسرائيليين الأربعة لا يتواصلون مع قادتهم ولا يجيبون على أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بهم.

تزامن ذلك مع تأكيد مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي فعّل بروتوكول "هانيبال" لمنع أسر أي من جنوده على يد حماس أثناء هجوم حي الزيتون.