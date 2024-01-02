وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال قمة البريكس 2023 في جوهانسبرج
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال قمة البريكس 2023 في جوهانسبرجرويترز

السعودية تعلن بدء عضويتها في "بريكس"

ذكر التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء أن المملكة بدأت رسميًّا عضويتها في مجموعة بريكس بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أغسطس/آب إن المملكة ستدرس كل التفاصيل قبل الموعد المقترح للانضمام في أول يناير (كانون الثاني)، وستتخذ القرار الملائم.

وأضاف الوزير أن بريكس قناة مهمة ونافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال قمة البريكس 2023 في جوهانسبرج
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وخلال قمة بريكس في أغسطس/آب أعلن انضمام الإمارات العربية المتحدة، والسعودية ومصر وثلاث دول أخرى بعد دعوة من المجموعة، على أن تبدأ العضوية الرسمية مطلع الشهر الجاري.

ومنذ تأسيسها في 2009، تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية.

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