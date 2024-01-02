السعودية تعلن بدء عضويتها في "بريكس"

وخلال قمة بريكس في أغسطس/آب أعلن انضمام الإمارات العربية المتحدة، والسعودية ومصر وثلاث دول أخرى بعد دعوة من المجموعة، على أن تبدأ العضوية الرسمية مطلع الشهر الجاري.

ومنذ تأسيسها في 2009، تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية.