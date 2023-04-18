السودان على "صفيح ساخن".. جثث مكدسة وحياة مأساوية

تُظهر الصور والفيديوهات الواردة من السودان الحالة الإنسانية الصعبة التي يمرّ بها السودانيون، جراء المعارك الحربية التي دخلت يومها الرابع بين قطبي الصراع؛ الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان "دقلو"، وذلك في العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن مثل أم درمان والقضارف ودارفور، وغيرها.

وعبرت البعثة الأممية في السودان عن مخاوفها الإنسانية، مؤكدة أنها ستواصل بذل جهود من أجل وقف القتال للأغراض الإنسانية، ولكنها أكدت مقتل نحو مئتي شخص وإصابة نحو ألفين آخرين، في أزمة إنسانية لها جوانب معيشية وصحية عديدة.

جثث مكدسة في الشوارع، وضع معيشي صعب، أزمة غذائية، عدم إيصال المساعدات، استغاثة، اقتتال مستمر، مستشفيات مليئة بالمصابين، انقطاع للكهرباء والماء والإنترنت، وغيرها من الحالات تتسيّد المشهد السوداني حالياً.