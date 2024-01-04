أمريكا قلقة من اتساع رقعة الصراع بعد اغتيال العاروري

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهات أخرى بعد مقتل صالح العاروري القيادي في حركة حماس في بيروت.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفِ مسؤوليتها عن عملية الاغتيال التي وقعت، أمس الثلاثاء.

وقال "ميلر" إنه لا يستطيع إعطاء تقييم بشأن الجهة التي نفذت الهجوم، لكنه وصف العاروري بأنه "إرهابي وحشي، ويداه ملطختان بدماء المدنيين".

وأضاف "ميلر" أن واشنطن لم تتلقَ إشعارًا مسبقًا بالضربة.