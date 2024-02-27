السعودية تنفي عقد لقاء بين وزير التجارة ماجد القصبي ومسؤول إسرائيلي

نفت المملكة العربية السعودية، الإثنين، عقد أي لقاء بين وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي ومسؤول إسرائيلي، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله مؤخراً بهذا الشأن.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، نشرته عبر منصة "إكس": "مصدر مسؤول ينفي المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن المصدر المسؤول "يؤكد بأن الفيديو كان أثناء وقوف معاليه مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري ( 13 ) لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي".

وأوضحت الخارجية أن ما حداث تمثل في "تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".

وأكد المصدر "أكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".