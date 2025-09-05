"داعش" يشتبك مع دورية لـ"قسد" ويوقع قتيلا في دير الزور

قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الجمعة في دير الزور، بعد أن فتح مسلحان من خلايا تنظيم "داعش" النار على سيارته العسكرية. بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان له، "فتح مسلحان من خلايا تنظيم "داعش" من على دراجة نارية كانا يستقلانها، النار على سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من كوع سليمان المخلف في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي".

وبحسب المعلومات، فقد دارت اشتباكات بين الطرفين عقب الاستهداف، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الأخيرة بحثا عن المهاجمَين.

وأحصى المرصد السوري 170 عملية قامت بها خلايا تنظيم "داعش" ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 77 قتيلاً، هم 52 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و 11 من تنظيم "داعش" و 13 مدنيين، وشخص متعاون مع "قسد".