وسط الهجمات على "اليونيفيل".. ميلوني تزور الأردن ولبنان

تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المنطقة يوم الجمعة في جولة تشمل الأردن ولبنان، تزامنًا مع التصعيد الجاري بين إسرائيل وحزب الله، واستمرار الحرب في غزة.

وبحسب "رويترز"، تجتمع ميلوني يوم الجمعة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العقبة، جنوبي الأردن، كما تجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت.

وقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، في إشعار، إن ميلوني ستجتمع مع الملك عبدالله في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش، ومع ميقاتي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكان مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية ذكر، الأحد الماضي، أن ميلوني أبلغت نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان غير مقبولة.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان: "أكدت رئيسة الوزراء ميلوني مجددًا عدم قبول تعرُّض قوات اليونيفيل لهجوم من جانب إسرائيل ".

وتُعد إيطاليا من كبار الدول المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".